Homem é preso após roubar o segundo estabelecimento em Guaçuí

Na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 13h20, policiais militares foram acionados para atender uma suspeita de roubo, em um loja de roupas no Centro de Mimoso do Sul.

O curioso deste caso é que o suspeito, de 28 anos, teria cometido o mesmo crime no dia 23 de janeiro, quando segundo a PM, roubou um estabelecimento comercial, também em Guaçuí. Na ocasião, os policiais chegaram a abordar o homem, contudo, o suspeito foi liberado, pois o estabelecimento registrou o roubo apenas no outro dia, pela manhã.

Mas desta vez, o indivíduo não teve a mesma sorte, sendo detido pela Polícia Militar após realizar o roubo. Na ocasião, os militares iniciaram as buscas após o acionamento, localizando o homem no bairro Vale do Sol.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

