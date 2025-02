Homem é socorrido em estado grave após acidente na BR-101

Um homem ficou em estado grave após se envolver em um acidente na BR-101, em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, a ECO-101, foi necessária a presença das equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos.

