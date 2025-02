Ibatiba: governo estadual doa ambulância para Saúde do município

A Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu uma ambulância seminova de simples remoção. Ela foi doada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A solenidade de entrega foi realizada em Vitória, com a presença do Prefeito Dr. Luis Pancoti (PL). Estiveram presentes também o Secretário de Saúde, Rafael Tartaglias Partelli, e sua equipe.

A doação foi viabilizada pelo Governo do Estado, por meio do Governador Renato Casagrande, e pela Secretaria de Estado da Saúde, através do Secretário Tyago Hoffmann. O veículo faz parte de um programa estadual. Esse programa atua na redistribuição de ambulâncias que seriam inutilizadas, garantindo que continuem beneficiando a população.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Ibatiba agradeceu ao ao Governo do Estado pelo “compromisso e parceria em prol da saúde dos ibatibenses”. Em reforço que, segundo o texto, “contribuirá para um atendimento mais ágil e eficiente aos pacientes do município”.