Suspeitos furtam carteira de homem alcoolizado em Muniz Freire

Na manhã desta quarta-feira (19), por volta das 10h45, um guarnição da Polícia Militar (PM) atendeu uma ocorrência de furto na Praça Divino Espirito Santo, no Centro de Muniz Freire.

Segundo informações que os policiais receberam, três homens teriam revirado a carteira de um homem de 50 anos, que estaria deitado no chão da praça, completamente embriagado e desacordado.

No local, os militares avistaram apenas dois homens, que possuíam as mesmas características dos suspeitos. Ao perceberem a presença dos policiais, os dois tentaram evadir-se. Porém, a guarnição realizou a abordagem, onde identificaram os dois homens, um de 78 e outro de 51 anos.

Com o homem de 51 anos, foi encontrado uma carteira preta, contendo R$ 450,00 em espécie e um documento de RG, que estava no nome da vítima. Quando os militares perguntaram sobre a origem da carteira, os indivíduos disseram que não haviam pego a carteira e, que a vítima teria pedido que eles guardassem a carteira.

Segundo a PM, uma mulher se aproximou da guarnição e disse que teria visto todo o ocorrido. Foi relatado que um dos homens teria revirado a vítima, pego sua carteira e entregado para o outro indivíduo, que guardou a carteira em seu bolso e saiu do local.

Os militares deram voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Ibatiba.

