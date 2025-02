Ibitirama: máquina tomba e quase acerta casa; operador estaria bêbado

Moradores da zona rural de Ibitirama, no Caparaó capixaba, presenciaram uma cena de imprudência nesta segunda-feira (17). Um operador de máquinas da Prefeitura teria perdido o controle de uma motoniveladora durante uma manobra, tombando o equipamento que quase atingiu uma residência.

Imagens enviadas por internautas ao AQUINOTICIAS.COM mostram o momento em que um homem sai com dificuldade de dentro da máquina, levantando suspeitas de que estaria sob efeito de álcool no momento do acidente.

Apesar do impacto e do susto para os moradores, não houve registro de feridos. Procurada, a Prefeitura de Ibitirama informou que está apurando os fatos para tomar as devidas providências.

