Ibitirama: prefeitura propõe aumento no salário dos servidores

O prefeito de Ibitirama, no Caparaó, Reginaldo Simão (PSB), enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe o reajuste salarial de 9,35% para todos os servidores municipais, incluindo efetivos, contratados, comissionados, além de agentes políticos, como prefeito, vice-prefeito e vereadores.

O reajuste será aplicado em duas etapas, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A primeira correção, de 4,52%, refere-se ao cálculo de 2020 e será aplicada retroativamente a partir de janeiro de 2021. Já a segunda, de 4,83%, será válida a partir de janeiro de 2025, considerando o índice calculado em 2024.

A proposta tem como objetivo garantir a valorização dos profissionais do setor público e a recomposição salarial diante da inflação acumulada nos últimos anos.

O projeto agora aguarda análise e aprovação da Câmara Municipal para que os reajustes possam ser implementados. A medida reforça o compromisso da administração municipal com os servidores, assegurando melhores condições e reconhecimento pelo trabalho desempenhado em prol da população de Ibitirama.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui