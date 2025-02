Iconha é ‘Ouro’ no Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização

Na última segunda-feira (10), o prefeito de Iconha, Gedson Paulino, recebeu, das mãos do ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Além disso, o evento contou, também, com a participação do presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva.

Dessa forma, o município de Iconha conquistou o Selo Ouro, uma das categorias mais prestigiadas, ao atingir a pontuação máxima de 100 pontos. Esse reconhecimento é resultado do trabalho e da dedicação de toda a equipe envolvida na implementação de políticas públicas de educação e alfabetização no município.

Nesse sentido, a avaliação realizada pelo MEC classifica os municípios em três categorias: Bronze (45 a 64 pontos), Prata (65 a 84 pontos) e Ouro (85 a 100 pontos). Como resultado, com a pontuação máxima, Iconha se destaca entre as cidades que mais se empenham em promover uma alfabetização de qualidade, refletindo o compromisso da gestão municipal com a educação e o futuro das crianças.

“Este prêmio é um reconhecimento do esforço coletivo de todos que acreditam e trabalham para transformar a educação em nossa cidade. Continuaremos a lutar para garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Juntos, seguimos firmes na missão de transformar vidas por meio da educação”, afirmou o prefeito Gedson Paulino em publicação nas redes sociais.