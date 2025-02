Iconha promove vacinação contra a Dengue para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Iconha anunciou, nesta segunda-feira (3), campanha de vacinação para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Os pais ou responsáveis devem comparecer a Sala de Vacina Municipal. A orientação é de que antes de deslocar-se para o local, entre em contato com número (28) 97601-0463 para verificar a disponibilidade das doses.

De acordo com a administração municipal é necessário levar o CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina. Também é importante atualizar o cadastro no portal “Vacina e Confia” para receber alertas e informes diretamente no celular.

O esquema de vacinação é de duas doses, com um intervalo de 3 meses entre a 1ª e a 2ª dose.

