Idosos se reúnem para reabertura do centro social em Anchieta

A alegria do reencontro vai marcar esta terça-feira (11) com o retorno das atividades do Centro Social da Pessoa Idosa de Anchieta. A reabertura do espaço está marcada para começar a partir da 13h30.

A Prefeitura de Anchieta calcula cerca de 150 idosos participando da abertura. Com a abertura das atividades será entregue o cronograma de 2025 para os idosos.

Serão oferecidas aos idosos as seguintes atividades: artesanato, ginástica sênior, oficina mente viva, ginástica terapêutica, musicalização (teclado e violão), dança mix, bocha, ginástica rítmica, atletismo adaptado, hidroginástica, vôlei adaptado e coral (seresta) .

O Centro Social da Pessoa Idosa de Anchieta atende moradores com idade superior a 60 anos, sem limitação física que impeça a locomoção até a sede. O horário de funcionamento é das 7 horas às 16h. O endereço é Rua Hilda Simões Nunes, número 534, bairro Alvorada, próximo à Vila Olímpica. Contato: (28) 99276-3805.