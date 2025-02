Iema abre adoção para 16 animais silvestres no ES

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com 16 animais silvestres disponíveis para adoção no programa Guardião de Fauna. A modalidade permite que cidadãos cuidem de animais que não podem retornar à natureza por condições físicas ou comportamentais.

Entre os animais disponíveis, estão cinco agapórnis, um ring neck, cinco gaviões-carijó e cinco tartarugas-de-orelha-vermelha. A maioria dos animais é de espécies exóticas, e alguns gaviões possuem deficiências físicas que impedem a reintrodução na natureza.

