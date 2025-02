Impactos do La Niña no clima brasileiro: o que esperar em 2025?

O planeta já está sob o efeito do fenômeno climático La Niña, conforme anunciado pela NOAA (sigla em inglês – National Oceanic and Atmospheric Administration) em janeiro deste ano. Mas, como este fenômeno impacta o Brasil?

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Danielle Ferreira, explica que, em anos do La Niña, observa-se a redução das chuvas na Região Sul do Brasil, tanto na quantidade, quanto na frequência, havendo possibilidade de alguns períodos longos sem precipitações.

