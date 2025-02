Inscrições em edital da Sementes do Rio Doce terminam sábado (22)

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) recebe, até o próximo sábado (22), inscrições para concorrer ao edital do programa de aceleração de startups Sementes do Rio Doce. O programa disponibiliza R$ 100 mil para cada um dos 50 projetos que serão selecionados.

Os recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) estão disponíveis para pessoas físicas que possuem uma ideia validada. Eles também estão disponíveis para pessoas jurídicas de direito privado (startups), nascentes e em fase de ideação, operação, tração ou escala. Estes devem ter projetos promissores ligados à pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras nas áreas da saúde, da educação, do saneamento, da mobilidade, do meio ambiente. A sustentabilidade é destaque no desenvolvimento econômico dos municípios contemplados pelo Sementes: Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Marilândia e Serra.

Os principais desafios mapeados para essas cidades foram identificados por meio de um estudo diagnóstico. Eles estão detalhados no edital, servindo como base para orientar as soluções inovadoras a serem desenvolvidas. “Compreender os desafios locais e identificar oportunidades estratégicas é um passo essencial para garantir que os projetos apoiados pelo Sementes tenham impacto concreto e duradouro. Ao conhecer melhor a realidade de cada município, os proponentes poderão desenvolver iniciativas mais inovadoras e assertivas, que dialoguem diretamente com as demandas ambientais, sociais e econômicas da região. Esse mapeamento não apenas fortalece a qualidade das propostas, mas também potencializa a transformação que buscamos na Bacia do Rio Doce”, frisou o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas.

Além da subvenção, cada projeto selecionado participará de um processo de aceleração de seis meses, abrangendo mentorias especializadas e capacitações em diversas áreas.

Inscrições

Interessados podem acessar o edital e realizar suas inscrições no link: https://secti.es.gov.br/editais-abertos