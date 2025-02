Inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2025 terminam segunda (24)

Terminam nesta segunda (24), as inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2025. O cadastro pode ser feito por atletas de alto desempenho que tenham bons resultados em competições oficiais.

De acordo com informações da Agência Brasil, para fazer a inscrição, o atleta tem de acessar o Sistema Bolsa Atleta, preencher o formulário on-line e cadastrar os documentos necessários.

A lista dos contemplados deverá ser publicada em abril.

O Bolsa Atleta visa auxiliar a atletas de alto desempenho que conquistaram bons resultados em competições nacionais e internacionais nas modalidades descritas no edital, durante as competições realizadas em 2024.

Consequentemente, o auxílio benefício também pode alcançar esportistas gestantes e puérperas; atletas surdos e guias; e auxiliares do esporte paralímpico.

Nesse sentido, segundo o edital, as categorias são de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica (paralímpica e surdolímpica).

