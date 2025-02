Instituto Jones dos Santos Neves abre edital para bolsistas

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) lançou um edital para seleção de bolsistas pesquisadores. Eles atuarão no Projeto de Pesquisa da Análise Executiva do Programa Qualificar ES.

São ofertadas duas vagas, além de cinco oportunidades para cadastro reserva. A carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 3.500 e duração de 20 meses.

As inscrições seguem abertas até o dia 16 de fevereiro de 2025 e devem ser realizadas por meio do formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/2HN4csdVvDNCxZRh7.

Os candidatos também devem enviar os documentos exigidos no edital para o e-mail: [email protected].

Para concorrer é necessário ter título de mestre ou graduação com, no mínimo, quatro anos de experiência em uma das seguintes áreas: Economia, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social ou Ciências Sociais.

A titulação ou experiência deve ser compatível com as atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão ou inovação relacionadas ao projeto.

Etapas

Serão três etapas distintas. As duas primeiras, de caráter classificatório e eliminatório, envolvem análise da documentação enviada no ato da inscrição, seguindo pontuação descrita no edital, e entrevista junto à Comissão do Processo.

A terceira e última etapa é eliminatória, com a análise de documentação pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), conforme critérios estabelecidos para a concessão das bolsas.

Os interessados devem atentar-se aos prazos e requisitos estabelecidos no edital para garantir a participação no processo seletivo.

O edital completo pode ser acessado no link: https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/ProcessosSeletivos/EDITAL_-_Qualificar_ES%20(1).pdf.

A Pesquisa

O projeto de Pesquisa da Análise Executiva do Programa Qualificar ES é desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP).

O objeto do Projeto é realizar a avaliação do Programa Qualificar ES por meio da metodologia análise executiva, com o intuito de levantar, gerar e documentar evidências, a fim respaldar a gestão com informação qualificada para a tomada de decisão.

