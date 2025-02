Insumos biológicos são aliados contra desafios da cafeicultura

Em um mundo em constantes transformações, agricultores de diferentes continentes enfrentam desafios comuns, como os crescentes preços dos insumos, o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos e a volatilidade nos preços das commodities.

A pesquisa “Global Farmer Insights 2024”, conduzida pela McKinsey & Company junto a 4.400 produtores rurais na Europa (França, Alemanha e Holanda), Índia, América Latina (Argentina, Brasil e México) e América do Norte (Canadá e Estados Unidos), demostra que os agricultores têm uma prioridade comum para o enfrentamento dos desafios: melhorar a produtividade. Para tanto, apostam na adoção de práticas sustentáveis, tecnologias agrícolas, que otimizam as operações nas fazendas, e produtos biológicos.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/insumos-biologicos-sao-aliados-contra-desafios-da-cafeicultura/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui