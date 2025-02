Inter de Limeira x Palmeiras ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília), Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam, em confronto válido pelo Campeonato Paulista de 2025. Contudo, onde assistir Inter de Limeira x Palmeiras ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), na Limeira, em São Paulo, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

Como chegam as equipes?

O Inter de Limeira chega para o confronto após empatar sem gols com o São Paulo. Atualmente, o Leão da Paulista ocupa a 4ª colocação do Grupo A do Paulistão, com apenas 6 pontos conquistados.

Já o Verdão, que vem de empate por 1 a 1 com o Água Santa, tem grandes chances de não se classificar na fase de grupos do Campeonato Paulista, uma vez que ocupa a 3ª colocação do Grupo D da competição, com 13 pontos conquistados. O líder São Bernardo tem 19 pontos, enquanto a Ponte Preta, vice-líder, conquistou 18 pontos até o momento.

Prováveis escalações

Inter de Limeira (Márcio Fernandes): Igo Gabriel; Eduardo Porto, Carlão e Roberto Rosa; Felipe Albuquerque, Marlon, Bernardo, Albano e Leocovick; Rhuan e Alex Sandro (Carrillo).

Palmeiras (João Martins): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.

Ficha técnica

Data: 13 de fevereiro (quinta-feira)

13 de fevereiro (quinta-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), na Limeira, em São Paulo

Onde assistir Inter de Limeira x Palmeiras

TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)

