Inter de Milão x Fiorentina ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta segunda-feira (10), às 16h45 (horário de Brasília), Internazionale e Fiorentina se enfrentam, em confronto válido pela 24ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Inter de Milão x Fiorentina ao vivo?

A partida, que será realizada no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, contará com transmissão da ESPN 4 (TV por assinatura) e do Disney+ Premium (streaming).

Como chegam as equipes?

A Inter de Milão vem de derrota por 3 a 0 no Campeonato Italiano, curiosamente, para a mesma Fiorentina, em confronto válido por uma partida que havia sida suspensa. Atualmente, a Internazionale ocupa a 2ª colocação da competição italiana, com 51 pontos conquistados até o momento.

Já a Fiorentina, que consequentemente vem de vitória sobre a Inter de Milão, ocupa a 6ª colocação da Série A Italiana, com 42 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Inter de Milão (Simone Inzaghi): Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Henerikh Mkhitaryan, Carlos Augusto; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Fiorentina (Raffaele Palladino): De Gea; Dodô, Marin Pongracic, Luca Ranieri e Robin Gosens; Yacine Adli, Rolando Mandragora (Amir Richardson) e Albert Gudmundsson (Lucas Beltrán); Andrea Colpani, Michael Folorunsho e Moise Kean. Técnico: Raffaele Palladino.

Ficha técnica de Inter de Milão x Fiorentina

Data: 10 de janeiro (segunda-feira)

10 de janeiro (segunda-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália Onde assistir: ESPN 4 (TV por assinatura) e do Disney+ Premium (streaming)

