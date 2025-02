Inter de Milão x Lazio AO VIVO: veja onde assistir a Copa da Itália

Nesta terça-feira (25), às 17h (horário de Brasília), Internazionale e Lazio se enfrentam, em confronto único, válido pelas quartas de final da Copa da Itália. Contudo, onde assistir Inter de Milão x Lazio ao vivo?

A partida, que será realizada no San Siro, em Milão, na Itália, contará com transmissão ao vivo da Cazé TV (YouTube) e NSports (TV por assinatura e YouTube).

A Inter de Milão chega para o confronto após vencer o Genoa por 1 a 0, em confronto válido pela Série A Italiana. Atualmente, a equipe é líder da competição nacional, com 57 pontos conquistados.

Já a Lazio, que ocupa a 5ª colocação da competição italiana, com 47 pontos conquistados, chega para o confronto após empate sem gols contra a Venezia, também pela Série A Italiana.

Inter de Milão (técnico Simone Inzaghi): Josep Martínez; Pavard, De Vrij e Alessandro Bastoni; Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan (Zielinski) e Dimarco; Lautaro Martínez e Taremi (Arnautovic).

Lazio (técnico Marcos Baroni): Christos Mandas; Adam Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Nicolò Rovella e Guendouzi; Gustav Isaksen, Boulaye Dia (Pedro) e Zaccagni; Tijani Noslin.

Leia também: Duas praias brasileiras aparecem entre as 25 melhores do mundo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui