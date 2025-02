Inusitado! Mãe dá à luz dentro de base da Eco101 em Alfredo Chaves

Um caso muito inusitado aconteceu na manhã deste sábado (1°), em Alfredo Chaves, quando uma mãe deu à luz em uma base da Eco101.

A mãe, de 27 anos, chegou até a base da concessionária através de uma ambulância da Prefeitura de Alfredo Chaves e, no local, foi atendida por uma equipe médica da Eco101. A pequena bebê veio ao mundo de forma prematura, apenas com 36 semanas de gestação.

Na ocasião, quem ficou responsável por cuidar do nascimento foi o médico Igor Furtado, que junto com a equipe da ambulância CM04, realizaram com êxito e rapidez o procedimento.

Após passar por todos os procedimentos necessários, a mãe foi transferida junto com sua filha para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Guarapari, para avaliações médicas.

