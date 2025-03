Investir em dólar pode neutralizar impactos cambiais; entenda

A economia global está em constante transformação, e as flutuações cambiais podem afetar significativamente o poder de compra dos brasileiros. Nesse contexto, investir em ativos atrelados ao dólar surge como uma estratégia eficaz para mitigar os efeitos da volatilidade cambial e proteger o patrimônio.

Um levantamento recente realizado por especialistas do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef) mostrou que os brasileiros, independentemente de faixa de renda, estão expostos aos impactos das variações do câmbio. Isso reforça diretamente a importância de diversificar internacionalmente os investimentos para não perder poder de compra.

Impacto das variações cambiais no consumo

O levantamento, intitulado por “Impacto Cambial no Consumo dos Brasileiros e a Necessidade de Diversificação Internacional”, mostra que as variações na taxa de câmbio influenciam diretamente os preços de bens e serviços no Brasil.

Quando o real se desvaloriza frente ao dólar, o custo de produtos importados ou com componentes importados tende a aumentar, pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra das famílias. Esse impacto é sentido em diversas categorias de consumo, desde alimentos e bebidas até habitação.

Benefícios de investir em dólar

Investir em dólar oferece uma série de benefícios, como a proteção contra a volatilidade da moeda local e a diversificação internacional, essencial para manter o poder de compra. Além de garantir maior estabilidade financeira, o dólar, como principal moeda de reserva internacional, tende a preservar seu valor ao longo do tempo.

Essa estratégia oferece segurança em tempos de incerteza econômica e também facilita investimentos e viagens internacionais, evitando taxas de câmbio desfavoráveis e permitindo compras e pagamentos mais eficientes.

O que afeta o preço do dólar?

O valor do dólar é influenciado por diversos fatores econômicos e políticos, incluindo:

Taxa de juros nos EUA: quando o Federal Reserve (Fed) eleva os juros, o dólar tende a se valorizar, pois os investidores buscam ativos mais rentáveis.

Inflação e indicadores econômicos: dados de inflação, PIB e emprego nos EUA impactam diretamente a taxa de câmbio.

Oferta e demanda: quanto maior a procura por dólares, maior seu preço.

Cenários políticos e crises globais: incertezas políticas e econômicas aumentam a busca por segurança na moeda americana.

Comércio exterior: o saldo da balança comercial do Brasil e suas relações com outros países também afetam a cotação.

Como investir em dólar?

O primeiro passo para quem deseja ampliar seus investimentos é entender como investir em dólar, para assim escolher a modalidade que melhor se adequa aos seus objetivos.

Existem diversas maneiras de investir em dólar. A forma mais comum é por meio dos fundos cambiais, que são fundos de investimento que aplicam em ativos atrelados ao dólar, refletindo as variações da moeda americana.

Outra opção é investir em ações de empresas estrangeiras, comprando diretamente papéis de companhias listadas em bolsas internacionais. Também é possível investir em BDRs (Brazilian Depositary Receipts), que são certificados negociados na bolsa brasileira e representam ações de empresas estrangeiras, além dos ETFs internacionais, os famosos fundos de índice que replicam o desempenho de mercados estrangeiros.

Além desses, algumas instituições financeiras oferecem contas em dólar, permitindo adicionar saldos na moeda americana. Essa pode ser uma boa alternativa para quem busca alta liquidez ou planeja utilizar o dinheiro no curto prazo.

Quais são os riscos de investir no câmbio?

Apesar dos benefícios, investir no câmbio também apresenta riscos. As variações abruptas na taxa de câmbio podem afetar os investimentos, já que o preço do dólar pode oscilar rapidamente. Além disso, taxas e custos elevados, como conversão cambial, tributação e taxas bancárias, podem reduzir os ganhos.

Há também riscos políticos e econômicos, já que mudanças nas políticas monetárias tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil podem impactar os investimentos. A liquidez e a acessibilidade de alguns investimentos em dólar podem ser limitadas, com restrições de saques ou negociação.

Apesar disso, investir em ativos atrelados ao dólar é uma estratégia eficaz para neutralizar os impactos das variações cambiais no consumo e proteger o poder de compra dos brasileiros. Ao diversificar internacionalmente o portfólio, o investidor se resguarda da volatilidade do real, mas também acessa oportunidades em mercados globais. Contudo, é fundamental avaliar o perfil de risco e buscar orientação profissional antes de tomar decisões de investimento.