Iúna anuncia auxílio transporte universitário

Na manhã dessa quarta-feira (26), o prefeito Romário Batista (Podemos), de Iúna, se reuniu com a equipe da Secretaria de Educação e alguns vereadores. Eles discutiram e assinaram o Decreto nº 021/2025, que dispõe sobre a regulamentação do auxílio transporte de Ensino Superior Intermunicipal previsto na Lei nº 3.083/2023, em consonância com as alterações trazidas pela Lei 3.118/2024.

O benefício do auxílio transporte será destinado a todos os alunos de Iúna que fazem curso superior em outros municípios. Ao todo, serão 400 vagas para o ano de 2025, sendo 100 para alunos de curso superior no IFES e 300 para demais instituições.

O valor será de R$ 200,00 mensais, que deverá ser depositado em uma conta bancária do titular do benefício. Não será possível realizar o pagamento a outra conta, exceto em casos de alunos menores de 18 anos.

Para fazer jus à concessão do auxílio, o estudante deverá comprovar ser residente de Iúna. Ele também deve estar matriculado em instituição de Ensino Superior e comprovar frequência mensal através de declaração emitida pela instituição de ensino.

Caso o número de inscrições seja superior ao total de vagas disponíveis, a classificação será baseada na média percentual das notas em português e matemática que o aluno obteve no Ensino Médio.

O auxílio deve ser renovado para o segundo semestre, mediante solicitação e prestação de contas correspondente aos meses de fevereiro a julho. A solicitação exige frequência mínima de 75% e que no último semestre do curso o estudante não tenha sido reprovado em qualquer disciplina. Além disso, as contas de agosto a dezembro devem ser anexadas junto ao requerimento para o 1º semestre de 2026.