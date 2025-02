Iúna: homem usa paralelepípedo para invadir loja e furta apenas um item

Na manhã desta segunda-feira (17), policiais militares se deslocaram para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na Praça Johny Soares Lamas, no Centro, em Iúna.

Chegando ao local, os militares entraram em contato com o solicitante, onde o mesmo relatou que ao chegar em seu local de trabalho, se deparou com a parede do estabelecimento quebrada. Dentro do estabelecimento, o homem percebeu que um pote de moedas, contendo aproximadamente R$ 100,00, havia sido furtado.

O fato teria acontecido por volta das 22h de domingo (16), segundo visto nas imagens das câmeras de segurança. O indivíduo rompeu a parede do estabelecimento pela parte de trás, utilizando um paralelepípedo.

