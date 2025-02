Muniz Freire: motociclista desobedece ordem e tenta atropelar policial

Um motociclista foi preso na tarde do último domingo (16) após descumprir uma ordem de parada da Polícia Militar e tentar atropelar um dos militares, na ES-181, em Muniz Freire.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe estava no local realizando uma operação de cerco tático quando avistaram cerca de três motocicletas se aproximando. Um dos motociclistas realizou uma manobra perigosa, empinando o veículo sobre uma única roda.

Diante da situação de risco, um dos policiais deu ordem de parada ao motociclista, que, em reposta, jogou a moto em direção ao militar. Para evitar o atropelamento, o policial se esquivou e efetuou dois disparos como reflexo de autoproteção. O suspeito não foi atingido e fugiu do local.

A ocorrência foi registrada e, apesar da situação, ninguém ficou ferido.

