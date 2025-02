Iúna: Jornada de Planejamento Pedagógico debateu ações educacionais

Na última sexta-feira (7), aconteceu a Jornada de Planejamento Pedagógico (JPP) 2025 com professores, diretores e pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Iúna. O objetivo foi planejar ações, junto ao calendário de atividades, e debater estratégias pedagógicas para o ano letivo.

Nesse sentido, o secretário de Educação e Esporte, Breno Oliveira, citou que no último mês foi feito um levantamento. Consequentemente, realizaram manutenções e pequenos reparos em quase todas as escolas. Oliveira comentou, também, que haverá mudanças na Rede de Ensino. Por exemplo, duas escolas passarão a pertencer ao Estado. Ele parabenizou ao prefeito Romário pelos investimentos na educação do município nos últimos quatro anos.

Além disso, o prefeito Romário Batista Vieira parabenizou a todos os profissionais por terem escolhido fazer parte da educação. Pediu, ainda, para que realizem esse trabalho com dedicação, amor e carinho. Especialmente, devem ser pacientes com os alunos e pais.

O assessor do Regime de Colaboração da regional Guaçuí, Aristhotelis Tadeu Tiradentes, ministrou a palestra “Foco Total na Aprendizagem”. O palestrante comentou que todos já inspiraram ou ainda vão inspirar alguém.

Trabalho conjunto

Para exemplificar o evento Conexões Matemáticas, e mencionar a importância do trabalho conjunto, Aristhotelis citou um catavento. “O que seria do catavento sem trabalho em equipe? Se eu tirar uma peça daquela ali, o catavento vai ter o seu movimento comprometido. Se a gente não entender que cada um tem seu papel, o trabalho será dificultado”, afirmou

Para finalizar, teve uma dinâmica de integração. Nesse sentido, os participantes deveriam segurar uma bala com o braço esticado e tentar descascá-la apenas com uma mão. No entanto, foi necessário pedir ajuda ao colega, que também deveria estar com o braço esticado. A dinâmica mostrou que um profissional precisa do outro para que o trabalho seja concretizado