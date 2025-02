Iúna: nova unidade de saúde tem previsão de conclusão para julho

A Prefeitura de Iúna, em parceria com o Governo do Estado, está construindo uma nova Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Pequiá – Antônio Lamy de Miranda. O prédio vai substituir a atual unidade. A estrutura já está se comprometendo pelas infiltrações e devido o tempo de sua construção, há mais de 35 anos.

A nova ESF será maior, contemplando 34 cômodos, incluindo recepção, farmácia, sala de triagem, salas de atendimentos (fisioterapia, odontologia e consultórios médicos gerais). Além disso, terá sala de atividade coletiva, copa, depósito de material de limpeza, almoxarifado, área técnica, sala de lavagem e descontaminação, esterilização, 06 sanitários, sala de resíduos contaminados, sala de reuniões, administração, salas de inalação coletiva e imunização, coleta e curativo.

A obra, de 415,50m², teve início em junho de 2024. De acordo com a empresa responsável pela construção – TC Moralis Construtora, o prazo de conclusão é julho de 2025.

