Iúna realiza audiência pública sobre seneamento básico

Nesta terça-feira (11), às 19h30, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Iúna para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O Estudo eve início no ano passado e precisa da colaboração popular para ser finalizado.

A audiência será conduzida por representantes da Líder Engenharia e Gestão de Cidades, empresa responsável pelo PMSB. No ano passado, foram feitas duas oficinas que contaram com opiniões e sugestões da comunidade, visando estratégias para melhoria do saneamento básico no município.

O PMSB é uma ferramenta de gestão municipal nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e manejo de águas pluviais de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal nº 14.026/2020, que institui o Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Toda a população e interessados pelo assunto são convidados a participar.