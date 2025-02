Iúna recebe “Selo Ouro” em avaliação nacional de alfabetização

Nessa segunda-feira (10), aconteceu em Brasília a cerimônia de entrega do ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’, onde 4.187 municípios foram contemplados. Entre os premiados, 2.592 receberam o prêmio na categoria Ouro, 1.062 na categoria Prata e 533 na Bronze. Iúna recebeu o selo Ouro.

O ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’ é uma iniciativa do Ministério da Educação. Ele visa reconhecer o trabalho das Secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano. Nesse sentido, participam as Secretarias Estaduais, Municipais e Distrital de Educação que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Além disso, a cerimônia contou, também, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Esse país só vai dar certo no dia que a classe média voltar para a escola pública, e só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Enquanto eu for presidente da República, não vai faltar dinheiro para a gente recuperar a educação desse país.” […] “Se tem uma coisa que a gente não pode abdicar, se tem uma coisa que a gente não pode jamais ter medo de defender, é a educação”, comentou Lula.

De Iúna, estiveram presentes o prefeito Romário Batista Vieira e o secretário de Educação e Esporte Breno Oliveira.