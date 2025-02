Jerônimo Monteiro prepara 6ª Conferência Municipal das Cidades

A Prefeitura de Jerônim Monteiro anunciou a realização da 1ª Reunião de Formação da Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal das Cidades. O encontro tem como objetivo planejar, coordenar e organizar a conferência, além de eleger os delegados que representarão o município na etapa estadual do evento.

As inscrições para participar da reunião estão abertas até o dia 28 de fevereiro de 2025 e podem ser feitas por meio de um formulário online (Acesse aqui).

Podem se inscrever representantes do poder público, movimentos populares, setor empresarial, sindicatos, entidades profissionais e organizações não governamentais (ONGs) envolvidas no desenvolvimento urbano. A conferência é um espaço de debate fundamental para a construção de políticas públicas voltadas à melhoria das cidades e ao fortalecimento da participação social.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura.

