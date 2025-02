Jogadora do Bayer de Munique reclama de sexismo nas redes sociais

Durante participação no podcast Popcorn und Panenka, Lena Oberdorf, jogadora do Bayer de Munique fez duras críticas às postagens sexistas feitas na rede social TikTok.

Na conversa, Lena disse que as imagens das jogadoras são usadas, de forma desrespeitosas, em edits – vídeos curtos muito utilizados em redes socias.

A jogadora exemplificou a situação usando uma experiência própria. Ela relata o momento que levantou a camisa para secar o suor do rosto e como isso foi usado nos edits, com músicas sensuais.

Nesse sentido, a atleta relata que esse tipo de situação a leva repensar em como agir dentro de campo. Oberdorf desabafa que, para os homens, certas atitudes são vistas com naturalidade, enquanto que paras as mulheres, essas mesmas ações não têm a mesma interpretação.

Lena Oberdorf

A jogadora de 23 anos, já participou de duas Copas do Mundo (2019 e 2023). Lena Oberdorf é meio-campista, uma das principais na posição do futebol feminino mundial. A atleta iniciou a carreira no Essen e passou pelo Wolfsburg. Além disso, ela foi eleita a melhor jogadora jovem na Champions League 2022/23.

Leia também: Clube capixaba lança projeto de vôlei de praia e busca âmbito nacional