Clube capixaba lança projeto de vôlei de praia e busca âmbito nacional

Com um dos maiores complexos esportivos do Espírito Santo, o Clube AEST, em Manguinhos, na Serra, se tornou referência no vôlei de praia nos últimos anos. Os resultados expressivos, principalmente no ano passado, credenciaram a entidade a receber o Prêmio Clube Formador 2023-2024, no vôlei de praia feminino.

Visando obter ainda mais destaque nacional na modalidade, a AEST lançou nesta segunda-feira (3), o projeto “AEST no Vôlei de Praia Nacional”. O evento ocorreu dentro das instalações da entidade, onde foi apresentado o elenco completo do clube, que conta com 12 atletas, dentre eles Julhia Perandre.

Além deles, as duplas Evandro e Arthur, que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, e Thâmela e Victória, Campeãs do Elite-16, em João Pessoa-PB, também integram a equipe de vôlei de praia do AEST, mas as duplas não puderam participar do lançamento do evento.

A presidente do Clube AEST, Danielli Bernardi, em discurso, agradeceu a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que apoia o projeto, a partir da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba – LIEC – financiado pela empresa Águia Branca.

“O Clube AEST entende, com clareza, a importância do esporte para a sociedade. A gente agradece ao Estado, por ter essa oportunidade, onde a gente consegue, através dessa lei, estruturar e fortalecer as nossas ferramentas, nosso corpo de recursos humanos, agradecer a Sesport e a Águia Branca nesse projeto em específico”, disse a presidente.

Danielli ainda reforçou o sentimento do clube em relação ao processo que o projeto irá percorrer, e garante que está olhando não apenas para 2025, mas para um horizonte mais longo.

“A gente acredita que com esse projeto seremos referência nacional no vôlei de praia, estamos olhando pra frente, para o crescimento do clube, como profissionais, como atletas e como sociedade. Hoje a gente tem aqui uma parceria com atletas de elite, que hoje, além do Evandro e Arthur, a gente tem a Thâmela e Victória subindo o nível cada vez mais, tendo eles como influência paro vôlei de praia”, reafirmou.

Comissão técnica

Representando a comissão técnica do AEST, que também é formada pelo técnico Ary Ribeiro, a treinadora Joelma Perandre, que trabalha diretamente com a formação de atletas, acredita que o desempenho que será obtido em 2025 será ainda melhor que no ano passado.

“Esse grupo está vindo muito forte. A AEST fez um trabalho tão bom no ano passado que, agora, a gente está colhendo os frutos. Todo mundo quer vir fazer parte do AEST. Hoje, se você olhar o ranking nacional, a maioria dos atletas são do AEST. Estamos fazendo um trabalho de base muito bom pra chegar no adulto e estamos aí com duas duplas para o ciclo olímpico, que é a Thâmela e a Vic, o Evandro e o Arthur, e podem vir outros mais pra frente. Esse ano vai ser melhor do que ano passado”, disse a treinadora.

Novidades na equipe

Para o ano de 2025, o projeto “AEST no Vôlei de Praia Nacional” conta como novidade a dupla Gustavo e Isac. Os atletas já atuaram juntos no Associação Maringá Vôlei de Praia – AMVP -, em 2019, e, também já se conheciam desde a adolescência, com ambos já terem se enfrentado em campeonatos de base.

“Quando o Renan, supervisor de esporte, ligou pra gente, avisando que a nossa vinda pro clube tinha dado certo, a gente ficou muito feliz. Porque na última etapa do ano, no RJ, eu e o Isac começamos a conversar sobre vir pra cá. A gente estava num CT, onde o nosso custo era muito alto. Como que aqui é um clube que promove o atleta, que dá toda a estrutura, nosso propósito aqui é ser um atleta de verdade. Aqui a gente vai ser cem por cento atleta, e nossa meta é não só repetir os resultados do ano passado, como sermos ainda melhores”, disse com alegria o jogador Gustavo.

Leia também: CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil 2025; confira