Jovem é encontrado morto em alojamento do Iases em Cachoeiro

Na madrugada do último domingo (9), agentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) encontraram um jovem de 16 anos desacordado no alojamento da unidade em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Iases, a equipe prestou socorro imediato e encaminhou o adolescente à UPA do bairro Marbrasa, onde os médicos confirmaram sua morte.

O Iases informou que instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso e comunicou a ocorrência à Polícia Civil, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

A Polícia Civil registrou o caso como “morte a esclarecer” e encaminhou o corpo do jovem para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

