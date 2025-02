Polícia Civil prende suspeitos de integrar ‘Gangue da Hilux’ no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), realizou nesta terça-feira (11), uma operação policial com o intuito de prender suspeitos de integrarem uma associação criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”. A operação ocorreu no município de João Neiva.

Três indivíduos, de 27, 29 e 32 anos, estavam sendo monitorados pela equipe da DFRV. Enquanto trafegavam a bordo de um veículo Fiat Siena na rodovia BR-259, na altura do município de João Neiva, eles foram abordados. Os indivíduos não obedeceram a ordem de abordagem e um deles fez menção de que atiraria na direção dos policiais. Nesse momento, para se defender da possível injusta agressão, um dos policiais efetuou um disparo que atingiu o braço de um dos suspeitos, transfixou e atingiu o rosto de outro.

Anteriormente à abordagem ocorrida no trevo de João Neiva, a equipe da DFRV comunicou à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) de Baixo Guandu que havia um indivíduo conduzindo uma Toyota Hilux produto de furto e roubo na região. A PMES tentou realizar a abordagem, mas o indivíduo se evadiu e abandonou o veículo. Posteriormente, esse mesmo indivíduo adentrou o veículo Fiat Siena junto dos outros dois envolvidos.

O indivíduo de 32 anos atingido no rosto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois suspeitos foram detidos. O indivíduo de 27 anos foi socorrido e está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O outro homem de 29 anos foi encaminhado à sede da DFRV.

O indivíduo de 29 anos foi autuado em flagrante por receptação, associação criminosa, adulteração veicular e resistência. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Já o indivíduo, de 27 anos, foi autuado em flagrante por associação criminosa, adulteração veicular e resistência. Ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Outro suspeito preso na semana passada

A Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) prendeu, na última quinta-feira (6), um homem de 24 anos suspeito de integrar a associação criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”, especializada no furto de caminhonetes. A prisão foi realizada no bairro Cariacica Sede, no município de Cariacica.

O indivíduo é apontado como um dos responsáveis pelos furtos de dois veículos Toyota Hilux, ocorridos nos dias 5 e 6 de fevereiro. Ele teria praticado o crime ao lado de outro suspeito de 27 anos e de um terceiro envolvido, que ainda não foi identificado, utilizando um Toyota Etios, para cometer os crimes.

Um dos veículos subtraídos no dia 5 de fevereiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia seguinte, já com as placas adulteradas.

Segundo levantamentos, entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro, sete caminhonetes Toyota Hilux foram furtadas na Grande Vitória, sendo que cinco já foram recuperadas. No dia 26 de janeiro, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recuperou outro veículo do mesmo modelo, com restrição de furto e roubo, em Cariacica. Durante a ação, os criminosos fugiram, mas um deles deixou cair o aparelho celular e já foi identificado.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, as investigações indicam que os indivíduos fazem parte da chamada “Gangue da Hilux”, uma associação criminosa que utiliza bloqueadores de rastreador e dispositivos para destravar e dar partida nos veículos furtados. As diligências continuam para localizar e prender os demais integrantes do grupo.

Desde a última quarta-feira (5), equipes da DFRV realizam diligências contínuas, incluindo a análise de imagens de videomonitoramento, para identificar e localizar os envolvidos. O Toyota Etios utilizado nos furtos foi encontrado com suspeito capturado.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

