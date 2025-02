Jovem fica ferido após andaime de obra desabar em Cachoeiro

Um jovem ficou ferido após um andaime desabar na manhã desta quinta-feira (13). Ele estava trabalhando em uma obra, na avenida Pinheiro Junior, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que foi encaminhada até a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde do paciente não foi informado.

A Guarda Civil Municipal foi acionada para controlar a movimentação de veículos no local. Já a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender essa ocorrência.

