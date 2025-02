Mulher é presa durante operação da Polícia Civil em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, capturou, nesta quarta-feira (12), uma mulher de 32 anos, em cumprimento a mandado de prisão referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedido pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte. A ação ocorreu no bairro Rubem Braga, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão foi realizada após levantamentos investigativos confirmarem o paradeiro exato da foragida. Ela estava residindo na antiga residência do criminoso conhecido como “Rogerinho do Village”, morto no mesmo local no final de 2024. Ele era tio do ex-marido da capturada.

Após a prisão, a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências de praxe. Posteriormente, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

