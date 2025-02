Juninho concede entrevista ao AQUINOTICIAS nesta terça (3); confira

O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa (Novo), participará, na manhã desta terça-feira (4), do programa “Jogo Aberto”, realizado pelo portal AQUINOTICIAS.COM.

O programa será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube a partir das 10 horas da manhã. Durante a entrevista, Juninho fará um balanço das ações realizadas nos últimos 30 dias pela gestão Ferraço.

Júnior Corrêa assumiu interinamente a Prefeitura após Theodorico Ferraço se afastar na última quarta-feira (29) para tratamento médico. O retorno de Ferraço ao cargo está previsto para o dia 14 de fevereiro.

A entrevista será mediada pelo jornalista Diórgenes Ribeiro e contará com a presença do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho.

Leia Também: Diálogo busca melhorias na segurança pública de Venda Nova; confira

Clique aqui e acesse o Canal no YouTube: https://www.youtube.com/@PORTALAQUINOTICIAS