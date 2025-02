Juventude e Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (5). O jogo será na casa do alviverde, às 22h, no estádio Alfredo Jaconi. Contudo, onde assistir Juventude e Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam os times?

O Juventude está com um excelente começo de temporada: três vitórias em quatro jogos. O time lidera o grupo C, com nove pontos. Na última rodada, o alviverde ganhou o clássico Ca-Ju, vencendo o Caxias por 2 a 0, no Centenário.

Já o Grêmio está invicto. São três vitórias e um empate. O Tricolor Gaúcho lidera o grupo A, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Juventude – técnico: Fábio Matias

Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio (Batalla), Erick Farias e Giovanny.

Grêmio – técnico: Gustavo Quinteros

Tiago Volpi (Gabriel Grando); João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedrinho (Wesley Costa); Pepê, Dodi, Monsalve, Edenilson e André Henrique; Arezo.

Ficha Técnica

Data: 5 de janeiro (quarta-feira)

Hora: 22h (horário de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor

Assistente 2: Leirson Peng Martins

VAR: Daniel Nobre Bins

