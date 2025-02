Santos x Botafogo-SP AO VIVO: onde assistir a estreia de Neymar

Está chegando o grande momento da reestreia de Neymar no Santos! Nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Botafogo-SP se enfrentam, em confronto válido pelo Campeonato Paulista e todos os olhares estão voltados para a reestreia do craque brasileiro na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Contudo, onde assistir Santos x Botafogo-SP ao vivo?

Este grande confronto, que será um marco histórico para o Santos e todo futebol brasileiro, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura), Max (streaming), CazeTV (YouTube) e Record (TV aberta).

Como chegam as equipes?

O Santos não poderia chegar em momento melhor, pois além da possível estreia de Neymar, o clube também chega para o confronto após vencer o rival São Paulo por 3 a 1, em uma virada incrível, protagonizada por Guilherme, que fez dois gols durante a partida. Atualmente, no Paulistão, o Alvinegro Praiano ocupa a 1ª colocação do Grupo B da competição, com 7 pontos conquistados.

Já o Botafogo-SP, não vive um momento muito bom no Campeonato Paulista, uma vez que vem de derrota para a Portuguesa, por 3 a 2. Sobretudo, o clube paulista ocupa a 4ª colocação do Grupo A da competição estadual, com apenas 3 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (Gabriel Bontempo); Thaciano Tiquinho Soares e Guilherme.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.

Ficha técnica

Data: 5 de janeiro (quarta-feira)

5 de janeiro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Matheus Delgado Candançan Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza VAR: Márcio Henrique de Gois

Márcio Henrique de Gois Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Onde assistir Santos x Botafogo-SP

TNT (TV por assinatura), Max (streaming), CazeTV (YouTube) e Record (TV aberta)

Leia também: Fim de semana de calor? Aproveite as praias do Sul do Espírito Santo