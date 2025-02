Kennedy: Porto Central assina contrato com gigante norueguesa

Impulsionado pelo crescimento da produção de petróleo no Brasil, a demanda por infraestrutura para operações de transferência de petróleo entre navios (conhecida como “Ship-to-Ship” ou “STS”) deve aumentar significativamente nos próximos anos.

Com previsão de início de operação até dezembro de 2027, o Porto Central está construindo uma infraestrutura moderna, com capacidade licenciada para na sua Fase 1 até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. O terminal de granéis líquidos, que teve suas obras iniciadas em dezembro de 2024, permitirá a atracação de navios de grande porte, como os Very Large Crude Carriers (VLCCs).

Leia também: Café nas alturas! Clima, dólar e exportação; quem é o vilão do preço?

Essa estrutura proporcionará ganhos de escala e redução de custos logísticos, além de maior previsibilidade e confiabilidade nas operações, resultando em maior eficiência e segurança para os clientes.

Além de atender às operações de transbordo de petróleo, o Porto Central está sendo projetado como um hub de energia diversificado. O complexo contará com infraestrutura para tancagem e movimentação de outros granéis líquidos, além de áreas dedicadas ao desenvolvimento de projetos em energia renovável, ampliando sua relevância como um ponto estratégico para diferentes segmentos do setor energético no Brasil e no mercado global.

Sobre a Equinor

A Equinor é uma empresa global de energia com sede na Noruega e está presente no Brasil há mais de 20 anos. No Brasil, a empresa tem um portfólio sólido e diversificado de petróleo e gás natural e tem expandido seus investimentos em energias renováveis.

Sobre o Porto Central

Com mais de 20 milhões de metros quadrados, o Porto Central será um dos maiores complexos portuários e industriais do país, atuando no eixo multipropósito no Litoral Sul do Espírito Santo, Brasil. O empreendimento terá águas profundas de até 25 metros, podendo acomodar os maiores navios do mundo e movimentar diversos tipos de carga, incluindo petróleo, gás natural, geração de energia, apoio offshore, grãos, fertilizantes, minérios, contêineres e carga geral, entre outros.