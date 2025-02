LALIGA: onde assistir clássico Real Madrid x Atlético de Madrid

Em jogo que vale a liderança de LALIGA, Real Madrid e Atlético de Madrid prometem elevar o nível da partida. O jogo será, neste sábado (8), na casa dos merengues, às 17h (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Real Madrid e Atlético de Madrid ao vivo?

Para quem quiser acompanhar, a transmissão será realizada pelo Disney+ (streaming).

O Real Madrid lidera a competição com 49 pontos, mas vem de derrota para o Espanyol. Além disso, o time demonstrou muita dificuldade para eliminar o Leganés na Copa do Rei.

Já o Atlético de Madrid está de olho na liderança. Os colchoneros está em segundo lugar e encara a partida como decisão.

