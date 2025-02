Leganés x Real Madrid ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (5), às 17 (horário de Brasília), Leganés e Real Madrid se enfrentam, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Rei. Contudo, onde assistir Leganés x Real Madrid ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Municipal Butarque, em Leganés, na Espanha, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

O Leganés chega para o confronto após perder para o Rayo Vallecano, por 1 a 0. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª colocação da La Liga, com 23 pontos conquistados.

Já o Real Madrid, também vem de derrota, para o Espanyol, por 1 a 0. No momento, os merengues ocupam a liderança da competição espanhola, com 49 pontos conquistados até o momento.

Leganés: Dmitrovic; Alti, Rosier, Gonzalez e Nastasic; Cisse, Neyou e Brasanac; Cruz, De la Fuente e Dani Raba.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Raúl, Tchouaméni e Mendy; Ceballos, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

