Lutadora capixaba conquista ouro na Copa Pódio de jiu-jitsu

A atleta Sthefany Carvalho brilhou mais uma vez nos tatames e conquistou a medalha de ouro na Copa Pódio de jiu-jitsu 2025, realizada no último sábado (1°), no Ginásio do Tartarugão, em Vila Velha.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a lutadora vem se destacando no cenário nacional. Na competição, Sthefany encarou uma adversária também capixaba na categoria absoluta e garantiu o título com a finalização “botinha”, uma chave de pé reta.

Sthefany também iniciou a temporada com bons resultados, com o título de campeã do Rio Summer International Open, disputado em janeiro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Na ocasião, a capixaba faturou o ouro tanto na categoria juvenil super pesado quanto no absoluto.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

