Libertadores: onde assistir Alianza Lima e Boca Juniors ao vivo

Nesta terça-feira (18) tem Alianza Lima e Boca Juniors pela pré-Libertadores. O jogo é válido pela segunda fase da competição intercontinental. A partida será realizada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, às 21h30 (horário de Brasília). Mas onde assistir Alianza Lima e Boca Juniors ao vivo?

A transmissão será feita pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

