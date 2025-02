Milan x Feyenoord ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (18), às 14h45 (horário de Brasília), o Milan recebe o Feyenoord no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. Porém, onde assistir Milan x Feyenoord ao vivo?

O confronto, que promete grandes emoções, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Milan chega para o confronto após vencer o Verona por 1 a 0, em confronto válido pela Série A Italia. Contudo, no jogo de ida dos playoffs da Champions League, saiu derrotado para o Feyenoord, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

Sobretudo, o Feyenoord vem de empate sem gols com o NAC, em confronto válido pela Eredivisie (Campeonato Neerlandês). Aliás, o time terá que segurar o Milan fora de casa, para garantir sua classificação para as oitavas de final da Champions League.

Milan (técnico Sérgio Conceição): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Rafael Leão; João Félix, Santiago.

Feyenoord (técnico Brian Priske): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Maduro; Moussa, Ueda, Igor Paixão.

