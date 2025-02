Libertadores: onde assistir Boca Juniors e Alianza Lima ao vivo

Nesta terça (25), a partir das 21h30, o Boca Juniors tenta permanecer na Libertadores 2025. Os Xeneize perderam o primeiro confronto com o Alianza Lima por 1 a 0. Agora, na Bambonera, o time argentino precisa reverter o placar se deseja avançar na competição. Mas, onde assistir Boca Juniors e Alianza Lima ao vivo?

A transmissão se dará pela ESPN (TV aberta) e Disney+ (streaming).

Jogo de ida

Na primeira partida entre as duas equipes, o Alianza Lima derrotou o Boca Juniors no estádio Alejandro Villanueva, no Peru. Portanto, a equipe peruana tem uma pequena vantagem.

Por sua vez, o Boca Juniors precisa vencer a partida por dois gols de diferença para avançar. A classificação será decidida nas penalidades, se jogo terminar por apenas um gol de diferença.

Onde assistir Boca Juniors x Alianza Lima ao vivo?

ESPN (TV aberta)

Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Di Lollo e Saracchi; Rey Domenech, Alarcón, Blondel, Palacios e Velasco; Cavani. Técnico: Fernando Gago.

