Loja de roupas está com oportunidade de emprego em Castelo; confira

A Oakes, loja especializada em moda masculina, está com oportunidade de emprego para função de consultor de vendas. A loja fica localizada na Rua Nestor Gomes, número 10, no Centro, em Castelo.

Para o preenchimento da vaga, a loja busca um consultor apaixonado por estilo e com atendimento de excelência. Outros requisitos também são necessários para exercer a função, como: ser dinâmico, proativo, criativo, comunicativo, ter experiência em vendas, com atendimento ao cliente e saber utilizar as redes sociais como ferramenta de vendas, publicando fotos e vídeos.

Gostar de trabalhar em equipe e ter facilidade em aprender sobre produtos e tendências será um diferencial para o preenchimento da vaga.

Os interessados em fazer parte do time Oakes Castelo, devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99996-4582.

Benefícios

Salário compatível com o mercado

Comissões sobre vendas

Vale-transporte

Plano de saúde

Desconto em produtos da loja

Oportunidade de crescimento profissional