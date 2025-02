Luto! Morre Cacá Diegues, cineasta e um dos fundadores do Cinema Novo

O diretor brasileiro Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira (14), na cidade do Rio de Janeiro. O cineasta, que tinha 84 anos, sofreu complicações de saúde após passar por uma cirurgia.

A informação foi confirmada pela Globo News. Responsável por filmes como Bye bye Brasil, Xica da Silva, Tieta do Agreste e Deus é brasileiro, Diegues foi um dos nomes mais importantes da história do cinema brasileiro.

Ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman e Paulo Cesar Saraceni, foi um dos fundadores do movimento Cinema Novo.

Estadão Conteudo

