Luto! Morre o ex-prefeito de Alegre, José Guilherme Aguilar

Morreu na madruga deste domingo (16) o ex-prefeito da cidade de Alegre, na região do Caparaó, José Guilherme Gonçalves Aguilar, aos 73 anos.

Segundo informações de amigos, o ex-prefeito passou mal em sua residência, e foi levado ao Pronto Atendimento de Alegre, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após a estabilização, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o transferiu para a Santa Casa de Guaçuí. Apesar dos esforços da equipe médica e dos socorristas, o ex-prefeito não resistiu e faleceu.

José Guilherme foi vice-prefeito de Alegre de 2005 a 2010, e prefeito da cidade por dois mandatos: 2010 a 2012 e de 2017 a 2020.

O velório acontece neste domingo (16), a partir das 11h, na Igreja Presbiteriana no Centro de Alegre. O sepultamento está marcado para a partir das 15h30.

A Prefeitura de Alegre emitiu uma nota por meio das redes sociais confirmando o falecimento. Confira!

Ver essa foto no Instagram

Leia também: Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo neste domingo (16)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui