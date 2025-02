Mallorca x Osasuna ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (10), às 17h (horário de Brasília), Mallorca e Osasuna se enfrentam, em confronto válido pela 23ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Mallorca x Osasuna ao vivo?

A partida, que será realizada no Campo de fútbol de Son Moix, em Palma de Maiorca, na Itália, contará com transmissão exclusiva do Disney+ Premium (streaming).

Como chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Mallorca perdeu para o Atlético de Madrid, por 2 a 0, em confronto válido 22ª rodada da competição espanhola. Atualmente, o clube ocupa a 10ª colocação da La Liga, com 30 pontos conquistados.

Já o Osasuna, que também vem de derrota, para o Real Sociedad, por 2 a 0, ocupa a 8ª colocação da La Liga, com os mesmos 30 pontos de seu próximo adversário.

Prováveis escalações

Mallorca (Jagoba Arrasate): Greif; Morey, Raíllo, Valjent, Copete e Mojica; Samú Costa, Mascarelle e Darder; Muriqi e Larin.

Osasuna (Vincente Moreno): Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo e Juan Cruz; Moncayola, Oroz e Lucas Torró; Kike Barja, Budimir e Rubén García.

Ficha técnica de Mallorca x Osasuna

Data: 10 de janeiro (segunda-feira)

10 de janeiro (segunda-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Campo de fútbol de Son Moix, em Palma de Maiorca, na Itália

Campo de fútbol de Son Moix, em Palma de Maiorca, na Itália Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

