Mapa discute fiscalização de cafés vendidos em mercados capixabas

Para isso, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, com seus auditores, participou de reunião na terça-feira (4), na sede da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), para discutir uma parceria com os supermercados, com o objetivo de sensibilizar produtores e torrefadores de café sobre a importância da regularização de seus produtos. A iniciativa também visa garantir que as redes de supermercados não aceitem marcas de café não regularizadas.

