Mega Sena: única aposta do Espírito Santo fatura “bolada”

O concurso 2.829 da Mega-Sena , realizado neste sábado (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo, trouxe emoções e muitas expectativas para apostadores de todo o Brasil. Os números sorteados foram: 13, 22, 38, 46, 51 e 56 .

Ganhadores e premiação

Nenhuma aposta acertou os seis números, o que deixou o prêmio principal acumulado para o próximo sorteio. No entanto, uma aposta feita em Nova Venécia (ES) , no Espírito Santo, na “Daleprani Loteria Eireli ME”, acertou cinco números e garantiu o prêmio de R$ 52.384,82 .

Além disso, outros milhares de apostadores levaram prêmios menores por acertos de quatro números, como ocorre nas faixas de premiação tradicionais da Mega-Sena .

Estimativa para o próximo concurso

O próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 , promete agitar ainda mais os apostadores, com uma estimativa de prêmio de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como participar do próximo sorteio

Apostar na Mega-Sena é simples: você pode registrar sua aposta em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa. O prazo para realizar as apostas vai até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Dicas para novos apostadores

Para aumentar suas chances, alguns jogadores optam por apostar mais números em um único volante, utilizando o chamado “bolão da Mega-Sena”. Outra estratégia popular é escolher números baseados em estatísticas de concursos passados.

Histórico de prêmios acumulados

Prêmios acumulados geram grandes expectativas, especialmente porque já houve sorteios recentes que pagaram valores superiores a R$ 100 milhões . A Mega-Sena é conhecida por transformar vidas com seus prêmios milionários.

Próximo sorteio será decisivo

Com um prêmio milionário em jogo e expectativa alta, o concurso de terça-feira promete ser um dos mais disputados do ano. Fique atento ao prazo e não perca a oportunidade de concorrer.

A Mega-Sena continua sendo uma das principais loterias do Brasil, atraindo milhões de apostadores a cada concurso. Boa sorte aos participantes do próximo sorteio!